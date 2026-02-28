பிளஸ்-2 பொதுத்தோ்வு: அரியலூரில் 8,673 மாணவா்கள் எழுதுகின்றனா்

பிளஸ்-2 பொதுத்தோ்வு: அரியலூரில் 8,673 மாணவா்கள் எழுதுகின்றனா்
தமிழகம் முழுவதும் திங்கள்கிழமை (மாா்ச் 2) நடைபெறவுள்ள பிளஸ்-2 பொதுத் தோ்வை அரியலூா் மாவட்டத்தில் 8,673 மாணவ, மாணவிகள் எழுதுகின்றனா்.
கோப்புப்படம்
Updated On :28 பிப்ரவரி 2026, 7:01 pm
தமிழகம் முழுவதும் திங்கள்கிழமை (மாா்ச் 2) நடைபெறவுள்ள பிளஸ்-2 பொதுத் தோ்வை அரியலூா் மாவட்டத்தில் 8,673 மாணவ, மாணவிகள் எழுதுகின்றனா்.
தமிழகத்தில் பிளஸ்-2 பொதுத் தோ்வு திங்கள்கிழமை (மாா்ச் 2) தொடங்கி மாா்ச் 27- ஆம் தேதி நிறைவடைகிறது.
அந்த வகையில் அரியலூா் மாவட்டத்தில் அரசுப் பள்ளிகள், அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகள் மற்றும் தனியாா் பள்ளிகள் என 92 பள்ளிகளைச் சோ்ந்த 4,361 மாணவா்கள், 4,312 மாணவிகள் என மொத்தம் 8,673 மாணவ, மாணவிகள் 47 மையங்களில் பொதுத்தோ்வை எழுதுகின்றனா். அனைத்து தோ்வு மையங்களிலும் வழக்கமான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
டிரெண்டிங்
வீடியோக்கள்
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...
தினமணி வீடியோ செய்தி...