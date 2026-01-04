சிறப்பு முகாம்களில் வாக்காளா் பட்டியல் பாா்வையாளா் ஆய்வு
அரியலூா் மற்றும் ஜெயங்கொண்டம் ஆகிய சட்டப் பேரவைத் தொகுதிகளின் அனைத்து வாக்குச் சாவடி மையங்களிலும் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த சிறப்பு முகாம்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்றன.
இதில் ஜெயங்கொண்டம் தொகுதிக்குட்பட்ட புதுச்சாவடி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, சின்னவளையம் அரசு உயா்நிலைப்பள்ளி, ஜெயங்கொண்டம் அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி மற்றும் அரியலூா் தொகுதிக்குட்பட்ட மணகெதி ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி, கரு.பொய்யூா் ஊராட்சி ஒன்றியத் தொடக்கப்பள்ளி, வாரணவாசி சமத்துவபுரம் அரசு உயா்நிலைப்பள்ளி ஆகிய வாக்குச்சாவடிகளில் நடைபெற்ற சிறப்பு முகாம்களை வாக்காளா் பட்டியல் பாா்வையாளரும், மாற்றுத் திறனாளிகள் நலத்துறை ஆணையருமான எம். லட்சுமி ஆய்வு செய்து, தற்போது வரை பெறப்பட்டுள்ள படிவங்களின் எண்ணிக்கை, வாக்காளா்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட படிவங்கள் முழுமையாக பூா்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளதா, இணைப்பு ஆவணங்கள் இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பது குறித்தும் ஆய்வு செய்தாா்.
ஆய்வின்போது, மாவட்டத் தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான பொ. ரத்தினசாமி, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க.ரா. மல்லிகா, வருவாய் கோட்டாட்சியா்கள் அரியலூா் பிரேமி, உடையாா்பாளையம் ஷீஜா, வட்டாட்சியா்கள் ஜெயங்கொண்டம் சம்பத், அரியலூா் முத்துலெட்சுமி உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.