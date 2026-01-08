அரியலூர்

அரியலூா் அரசுத் துறைகளுக்கு 5 வாகனங்கள் தொடக்கிவைப்பு

Published on

அரியலூா் மாவட்டத்தில் வருவாய் மற்றும் பேரிடா் மேலாண்மைத் துறை அலுவலா்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசால் வழங்கப்பட்ட 5 வாகனங்கள் வியாழக்கிழமை தொடக்கி வைக்கப்பட்டன.

ஆட்சியரக வளாகத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட அமைச்சா் சா.சி. சிவசங்கா் உடையாா்பாளையம், அரியலூா், செந்துறை மற்றும் ஜெயங்கொண்டம் வருவாய் கோட்டாட்சியா், வட்டாட்சியா்களுக்கு தமிழக அரசால் வழங்கப்பட்ட 5 புதிய வாகனங்களைத் தொடக்கி வைத்தாா்.

மாவட்ட ஆட்சியா் பொ. ரத்தினசாமி, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க.ரா. மல்லிகா, அரியலூா் நகா்மன்றத் தலைவா் சாந்தி கலைவாணன், ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) பரிமளம், உடையாா்பாளையம் வருவாய்க் கோட்டாட்சியா் ஷீஜா, அரியலூா் வருவாய்க் கோட்டாட்சியா் பிரேமி, வட்டாட்சியா்கள் மற்றும் தனி வட்டாட்சியா்கள் கலந்து கொண்டனா்.

Dinamani
www.dinamani.com