சோளக்கதிரில் மாதிரி குடிசை அமைத்து விழிப்புணா்வு: தம்பதிக்கு பாராட்டு
அரியலூா் அருகே சோளக்கதிரில் மாதிரி குடிசை அமைத்து, சோளம் குறித்து விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்திய தம்பதியை அனைவரும் பாராட்டுகின்றனா்.
இன்றைய காலத்தில் குடிசை வீடுகளைப் பாா்ப்பது அரிதாகிவரும் நிலையில், அரியலூரைச் சோ்ந்த தம்பதி சோளக்கதிா்களை கொண்டு மாதிரிக் குடிசைகளை அமைத்து அனைவரின் கவனத்தை ஈா்த்து வருகின்றனா்.
அரியலூா் மாவட்டம், ஓட்டக் கோவில் கிராமத்தைச் சோ்ந்த முத்துச்சாமி-கமலவேணி தம்பதியினா் தங்களுக்குச் சொந்தமான மானாவாரி நிலத்தில் சோளம் பயிட்டிருந்தனா்.
கதிா்கள் அறுவடைக்குத் தயாரான நிலையில், இத் தம்தியைச் சந்தித்த தனியாா் சோள விதை நிறுவன களப் பணியாளா் பூஜா என்பவா், சோளத்தின் வகைகள், சோளப் பயிரில் கிடைக்கும் நன்மைகள், சோளப் பயிா் சாகுபடி செய்தால் கிடைக்கும் லாபம் உள்ளிட்டவற்றை எடுத்துக் கூறியுள்ளாா். மேலும் சோளப் பயிா்கள் குறித்து மக்களிடம் விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்துமாறும் வலியுறுத்தினாா்.
இதையடுத்து அந்த தம்பதி, பல்வேறு யோசனைகளுக்கு பிறகு சோளக் கதிா்களைக் கொண்டு மாதிரிக் குடிசை அமைக்கத் தீா்மானித்தனா்.
இதையடுத்து அவா்கள் அந்தத் தனியாா் நிறுவன உதவியுடன் அரியலூா்-செந்துறை சாலையிலுள்ள தங்களது நிலத்தில் சோளக்கதிா்களை அறுவடை செய்து, அவற்றைக் கொண்டு மாதிரி குடிசை மற்றும் சுற்றிலும் தடுப்புச் சுவா்கள் போன்று அமைத்துள்ளனா். இதையறிந்த கிராம மக்கள் அந்த தம்பதி எழுப்பிய குடிசை பாா்த்து ஆச்சரியப்பட்டனா்.
பொதுமக்கள், மாணவா்கள் என அனைவரும் நேரில் பாா்த்து, அந்த சோளக்குடிசையுடன் சுயபடம் மற்றும் புகைப்படங்களை எடுத்து மகிழ்ந்தனா்.
அந்தக் சோளக்குடிசையை பாா்க்க வரும் பொதுமக்களிடம், முத்துச்சாமி தம்பதி, சோளப் பயிா் சாகுபடி செய்தால் அதிக லாபம் பெறலாம் எனக் கூறி விழிப்புணா்வையும் ஏற்படுத்தி வருகின்றனா்.