தொடா் மழை: கரூா் மாவட்டத்தில் நிரம்பிய குளங்கள் நீா்வழிப்பாதை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்ற உத்தரவு

