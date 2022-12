கரூரில் 26 ஆண்டுகளாக மலைபோல் குவிந்து கிடக்கும் சாயக்கழிவுகள்: விளைநிலங்கள் மாசுபடுவதாக விவசாயிகள் புகாா்

By நமது நிருபா் | Published On : 01st December 2022 12:00 AM | Last Updated : 01st December 2022 12:00 AM | அ+அ அ- |