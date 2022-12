கரூா் மாவட்டத்தில் 1,509 ஏக்கா் தரிசு நிலங்கள் விவசாய நிலங்களாக மேம்படுத்தப்படும்ஆட்சியா் தகவல்

By DIN | Published On : 09th December 2022 12:00 AM | Last Updated : 09th December 2022 12:00 AM | அ+அ அ- |