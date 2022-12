நிகழாண்டு மாற்றுத் திறனாளிகள் நலம் சாா்ந்த திட்டங்களை நிறைவேற்ற ரூ.5 கோடி கேட்டுள்ளோம்: கரூா் ஆட்சியா் தகவல்

