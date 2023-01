வாங்கல் புதுவாங்கலம்மன் கோயிலில்ஜன. 26-இல் மகா கும்பாபிஷேகம்

