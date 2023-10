இறப்புக்கு இழப்பீடு தராத காப்பீட்டு நிறுவனத்துக்கு ரூ. 2 லட்சம் அபராதம்: நுகா்வோ் நீதிமன்றம் தீா்ப்பு

இறப்புக்கு இழப்பீடு தராத காப்பீட்டு நிறுவனத்துக்கு ரூ. 2 லட்சம் அபராதம்: நுகா்வோ் நீதிமன்றம் தீா்ப்பு

By DIN | Published On : 13th October 2023 12:00 AM | Last Updated : 13th October 2023 02:16 AM | அ+அ அ- |