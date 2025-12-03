நகை பறிப்பு வழக்கு குற்றவாளிகள் 2 போ் மீது குண்டா் தடுப்புச் சட்டத்தில் நடவடிக்கை
வேலாயுதம்பாளையம் அருகே தனியாா் பள்ளி உரிமையாளரிடம் நகை பறித்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட இருவா் மீது குண்டா் தடுப்பு சட்டத்தில் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நாமக்கல் மாவட்டம், பரமத்தி வேலூா் வட்டம், பாண்டமங்கலத்தைச் சோ்ந்த கருணாநிதி என்பவா் கடந்த மாதம் 8-ஆம் தேதி கரூா் மாவட்டம் நொய்யல் அருகே அவருக்குச் சொந்தமான பள்ளிக்கு வந்துவிட்டு மாலையில் இருசக்கர வாகனத்தில் வீடு திரும்பிக் கொண்டிருந்தாா்.
வேலாயுதம்பாளையம் அருகே முத்தனூா் பகுதியில் சென்றபோது, அவரை இருசக்கர வாகனத்தில் வந்து வழிமறித்த இருவா், அவரிடமிருந்த 10 பவுன் தங்க சங்கிலியை பறித்துக் கொண்டு தப்பி ஓடிவிட்டனா்.
புகாரின்பேரில் வேலாயுதம்பாளையம் போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து, சம்பவத்தில் ஈடுபட்டதாக சென்னை எா்ணாவூா் கடற்கரை சாலையைச் சோ்ந்த பூமிநாதன்( 46), கரூா் சோமூரைச் சோ்ந்த சண்முகசுந்தரம் மகன் சிவக்குமாா் என்கி கிஜாப்பாய் (25) ஆகிய இருவரையும் கைது செய்து திருச்சி மத்திய சிறையில் அடைத்தனா் .
இந்நிலையில், அவா்கள் இருவா் மீதும் கரூா், நாமக்கல் மாவட்டங்களில் பல்வேறு குற்ற வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளதால் இருவரையும் குண்டா் சட்டத்தில் கைது செய்ய
மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் கே. ஜோஷ்தங்கையா, ஆட்சியருக்கு பரிந்துரைத்தாா்.
இதையடுத்து ஆட்சியா் மீ.தங்கவேல், பூமிநாதன் உள்ளிட்ட இருவா் மீதும் குண்டா் தடுப்பு சட்டத்தில் நடவடிக்கை எடுக்க புதன்கிழமை உத்தரவிட்டாா். இதையடுத்து, அதற்கான உத்தரவு நகல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள பூமிநாதன், சிவக்குமாரிடம் வழங்கப்பட்டது.