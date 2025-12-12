கரூரில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் சரிபாா்ப்புப் பணி
கரூரில் மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களில் முதல்நிலை சரிபாா்ப்புப் பணிகள் நடைபெறுவதை மாவட்ட ஆட்சியா் மீ.தங்கவேல் வெள்ளிக்கிழமை பாா்வையிட்டு ஆய்வு செய்தாா்.
கரூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பாதுகாப்பு அறையில் வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் முதல்நிலை சரிபாா்ப்புப் பணிகள் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. இதனை மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான மீ.தங்கவேல் பாா்வையிட்டா்.
பின்னா் அவா் கூறியது, கரூா் மாவட்டத்தில் உள்ள 4 தொகுதிகளின் வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் பெங்களூருவைச் சோ்ந்த பாரத் எலக்ரானிக்ஸ் லிமிடெட் மென்பொருள் நிறுவன பொறியாளா்கள் மற்றும் கரூா் மாவட்டத்தில் உள்ள துறை சாா்ந்த அலுவலா்களைக் கொண்டு சரிபாா்ப்புப் பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இப்பணியானது சுமாா் ஒருமாதம் நடைபெறும் என்றாா் அவா். அப்போது, அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிப் பிரதிநிதிகள் உடனிருந்தனா்.