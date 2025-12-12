கரூர்
நொய்யல் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகள் வழங்கல்
நொய்யல் அரசுப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு வெள்ளிக்கிழமை விலையில்லா மிதிவண்டிகளை வழங்கிய அரவக்குறிச்சி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ஆா்.இளங்கோ.
நொய்யல் அரசுப் பள்ளியில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மாணவ, மாணவிகள் 54 பேருக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகள் வழங்கப்பட்டது.
கரூா் மாவட்டம், நொய்யல் ஈவேரா பெரியாா் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் பயிலும் பிளஸ்-1 மாணவ, மாணவிகளுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியில் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியை வாசுகி வரவேற்றாா். வேட்டமங்கலம் ஊராட்சி முன்னாள் துணைத் தலைவா் சுப்ரமணியன் முன்னிலை வகித்தாா்.
சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்ற அரவக்குறிச்சி சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் ஆா். இளங்கோ 54 மாணவ, மாணவிகளுக்கு விலையில்லா மிதிவண்டிகளை வழங்கினாா். தொடா்ந்து இலவச வினா - விடை புத்தகங்களை வழங்கினாா்.
நிகழ்ச்சியில், கரூா் மேற்கு ஒன்றியச் செயலாளா் வளா்மதி, முன்னாள் அறங்காவலா் குழுத் தலைவா் குணசேகரன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.