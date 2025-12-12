பேராசிரியா் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி அரசுக் கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள் போராட்டம்
இழிவுபடுத்தி பேசியதாக கரூா் அரசுக் கலைக்கல்லூரி பேராசிரியா் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி மாணவ, மாணவிகள் வெள்ளிக்கிழமை காத்திருப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
கரூா் தாந்தோன்றிமலை அரசு கலைக்கல்லூரியில் ஊட்டச்சத்து துறை தலைவராகவும், தாவரவியல் பேராசிரியராகவும் பணியாற்றி வருபவா் ஜாகிா்உசேன். இவா், அண்மையில் வகுப்பில் பாடம் எடுத்துக் கொண்டிருந்தபோது மாணவி ஒருவரை இழிவுபடுத்தி பேசியதாக கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து அந்த மாணவி வியாழக்கிழமை கரூா் நகர காவல்நிலையத்தில் தன்னை இழிவாக பேசிய பேராசிரியா் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக் கோரி புகாா் அளித்தாா்.
இதையடுத்து வெள்ளிக்கிழமை பேராசிரியா் ஜாகிா்உசேனையும், புகாா் தெரிவித்த மாணவியையும் கரூா் நகர காவல்நிலையத்துக்கு வரவழைத்து துணைக் காவல்கண்காணிப்பாளா் செல்வராஜ் விசாரணை நடத்தினாா்.
அப்போது மாணவிக்கு ஆதரவாக கல்லூரி மாணவா்கள் சிலா் போராட்டம் நடத்த முயன்றனா். இதையடுத்து கல்லூரி நிா்வாகம் தரப்பில் எச்சரிக்கை விடப்பட்டது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த மாணவா்கள் இந்திய மாணவா் சங்க திருச்சி மாவட்டச் செயலா் சூா்யா, இந்திய ஜனநாயக வாலிபா் சங்க கரூா் மாவட்டச் செயலா் சிவா ஆகியோா் தலைமையில் கல்லூரி முன் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
அப்போது அங்கு பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த போலீஸாா் மாணவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா். இதையடுத்து மறியலை கைவிட்டு, கல்லூரி நுழைவு வாயில் முன் அமா்ந்து காத்திருப்புப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இதுகுறித்து தகவலறிந்து வந்த கரூா் மாவட்ட கூடுதல் காவல்கண்காணிப்பாளா் பிரபாகா், கரூா் நகர துணைக் காவல்கண்காணிப்பாளா் செல்வராஜ், கரூா் வட்டாட்சியா் மோகன்ராஜ் ஆகியோா் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவ, மாணவிகளிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா்.
அப்போது கல்லூரி நிா்வாகம் தரப்பில் சம்பந்தப்பட்ட பேராசிரியரிடம் விசாரணை நடத்த கமிட்டி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த விசாரணைக்கு பின் உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டது.
இதையடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவ, மாணவிகள் கலைந்து சென்றனா்.
இதற்கிடையே போலீஸாா் சுமாா் ஒரு மணி நேர விசாரணைக்குப் பிறகு பேராசிரியரையும் மாணவியையும் அனுப்பினா். பேராசிரியா் மீது எந்த ஒரு வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டவில்லை என காவல்துறையினா் தெரிவித்தனா்.