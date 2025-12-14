மகாத்மா காந்தியடிகள் மீதான வெறுப்புணா்வே நூறு நாள் வேலை உறுதித் திட்ட பெயா் மாற்றத்துக்கு காரணம் என்றாா் மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் மாநிலச் செயலா் பெ. சண்முகம்.
கரூா் வெண்ணைமலையில் பாலசுப்ரமணிய சுவாமி கோயில் நில விவகாரத்தில் பாதிக்கப்பட்டவா்களை அவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை சந்தித்தாா். அப்போது, மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பொதுமக்களுடன் எப்போதும் துணைநிற்கும் என்று உறுதியளித்தாா்.
பின்னா் அவா் செய்தியாளா்களிடம் கூறியதாவது:
மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலைவாய்ப்பு உறுதித் திட்டத்தின் பெயரை பூஜ்ய பாபு கிராமப்புற வேலைவாய்ப்புத் திட்டம் என மத்திய அரசு பெயா் மாற்றம் செய்வது கண்டிக்கத்தக்கது. இது மகாத்மா காந்தி மீதான அவா்களின் வெறுப்புணா்வை வெளிப்படுத்துகிறது.
மக்கள் விரோத நடவடிக்கையாக மத்திய அரசு கொண்டு வரவுள்ள மின்சார திருத்த சட்டம், விதைகள் சட்டம், பொது காப்பீட்டுத் துறையில் தனியாரை முழுமையாக பங்கு பெற செய்வது, அணுமின் உற்பத்தியில் தனியாரை பங்கேற்க செய்வது போன்றவற்றுக்கு நாடு முழுவதும் உள்ள எதிா்க்கட்சிகள் எதிா்ப்பு தெரிவித்து குரலெழுப்ப வேண்டும்.
இதில், மின்சார திருத்த சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தால், விவசாயத்துக்கான இலவச மின்சாரம் ரத்தாகும். நெசவுத் தொழில், விசைத்தறி தொழில்களுக்கு கிடைக்கும் மானிய விலை மின்சாரமும் கிடைக்காது. ஆண்டுதோறும் மின்கட்டணம் உயா்வு ஏற்படும். இதன்மூலம் வேளாண் உற்பத்தி, சிறுகுறு தொழில்கள் வெகுவாக பாதிக்கப்படும்.
வெண்ணைமலை கோயில் நில பிரச்னையில் மக்களுக்கு அரசுதான் பட்டா கொடுத்துள்ளது. இந்தப் பிரச்னையில் உயா்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் தீா்ப்பை அளித்துள்ளாா்களே தவிர நீதி வழங்கவில்லை.
எஸ்ஐஆா் கணக்கீட்டுப் படிவங்கள் வழங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை இறுதி நாள் என்றாலும் கூட, விடுபட்ட வாக்காளா்கள் பட்டியல் கிடைத்தால் அவா்களை மீண்டும் வாக்காளா் பட்டியலில் இணைப்பதற்கான களப்பணியை செய்வோம் என்றாா் சண்முகம்.
அப்போது, விவசாய தொழிலாளா்கள் சங்கத்தின் மாநில பொதுச் செயலா் அமிா்தலிங்கம், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்டச் செயலா் மா. ஜோதிபாசு, மாவட்ட செயற்குழு உறுப்பினா்கள் ஜி. ஜீவானந்தம், கே. சக்திவேல், மாநகரச் செயலா் தண்டபாணி ஆகியோா் உடனிருந்தனா்.