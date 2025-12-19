கரூரில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கூட்டம்
கரூரில் இந்திய யூனியன் முஸ்லிம் லீக் கட்சியின் மாவட்ட பொதுக்குழுக் கூட்டம் மற்றும் சிறந்த ஆளுமைக்கான விருது வழங்கும் விழா வெள்ளிக்கிழமை இரவு நடைபெற்றது.
மாவட்டச் செயலா் கடத்தூா் ஆசிக் அலி தலைமை வகித்தாா். பொருளாளா் நெய்தலூா் காதா் அலி உள்ளிட்டோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
கூட்டத்தில் கட்சியின் மாநில பொதுச் செயலா் கே.ஏ.எம். முகமது அபூபக்கா், முஸ்லிம் யூத் லீக்கின் மாநிலத் தலைவா் முகமது யூனூஸ் உள்ளிட்டோா் சிறப்புரையாற்றினா்.
தொடா்ந்து கட்சியின் மாநில பொதுச் செயலா் கே.ஏ.எம்.முகமது அபூபக்கா் கூறுகையில், வரும் ஜன.28-ஆம் தேதி மாநில மாநாடு தேசிய தலைவா் காதா்மொகைதீன் தலைமையில் கும்பகோணத்தில் நடைபெற உள்ளது. இதில் முதல்வா் பங்கேற்கிறாா். நடிகா் விஜய் முதலில் திமுக, பாஜக, அதிமுக போன்ற கட்சிகளை எதிா்த்து வந்தாா். இப்போது திமுகவை மட்டுமே எதிா்க்கிறாா். எனவே அவா் பாஜகவின் பி டீமாக செயல்படுகிறாா். அவரது எண்ணம் தமிழகத்தில் எடுபடாது. வரும் தோ்தலில் முஸ்லிம்கள் அதிகம் வசிக்கும் கரூா் மாவட்டம் அரவக்குறிச்சி தொகுதியில் போட்டியிட திமுக தலைமையிடம் கேட்போம் என்றாா் அவா். செயலா் யாசா் அராபத் வரவேற்றாா்.