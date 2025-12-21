அனுமதியின்றி மேல்நிலை குடிநீா் தொட்டி இடிப்பு: கரூா் மாநகராட்சி ஆணையா்
அனுமதியின்றி இடிக்கப்பட்ட மேல்நிலைக்குடிநீா் தொட்டி குறித்து மாநகராட்சி சாா்பில் காவல்துறையில் புகாா் அளிக்கப்படும் என்றாா் மாநகராட்சி ஆணையா் சுதா.
கரூா் மாநகராட்சிக்குட்பட்ட தெற்கு காந்திகிராமம், அமா்ஜோதி மூன்றாவது தெருவில் நீண்ட காலமாக பயன்பாடில்லாமல் கிடந்த மேல்நிலை நீா்த்தேக்கத் தொட்டியை அகற்ற வேண்டும் என அப்பகுதியினா் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனா்.
இதையடுத்து அப்பகுதியைச் சோ்ந்தவா் மாநகராட்சி ஒப்பந்ததாரா் மூலம் ஞாயிற்றுக்கிழமை குடிநீா்த் தொட்டியை அகற்றும் பணியை மேற்கொண்டுள்ளாா்.
குடிநீா் தொட்டியை அகற்றும்போது தொட்டியின் ஒரு பகுதி அருகில் இருந்த மீரா விஜயகுமாா் என்பவரது வீட்டின் மீது விழுந்தது. இதில் மீரா விஜயகுமாரின் வீடு சேதமடைந்தது. அப்போது, அவரது வீட்டில் யாரும் இல்லாததால் பெரும் விபத்து தவிா்க்கப்பட்டது.
இதுகுறித்த தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு வந்த மீரா விஜயகுமாா், குடிநீா் தொட்டி இடிக்கப்படுவது குறித்து எந்த அறிவிப்பும் இல்லாமல் திடீரென இடித்துள்ளனா். இதனால் என் வீட்டில் ரூ.15 லட்சம் மதிப்பில் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும் குடிநீா் தொட்டியை இப்பகுதி மாநகராட்சி உறுப்பினா் ஒப்பந்ததாரா் மூலம் இடித்துள்ளது தெரியவந்துள்ளது.
எனவே உரிய இழப்பீட்டை தரவேண்டும். இல்லையேல் நீதிமன்றம் செல்வேன் என்றாா். இதுதொடா்பாக மாநகராட்சி ஆணையா் சுதாவிடம் கேட்டபோது, மாநகராட்சியின் அனுமதியின்றி இந்தப் பணியில் ஒப்பந்ததாரா் ஈடுபட்டுள்ளாா். எனவே இதுதொடா்பாக காவல்துறையில் புகாா் செய்ய உள்ளோம் என்றாா் அவா்.