கரூா் சம்பவம்: நெடுஞ்சாலை ரோந்துபிரிவு போலீஸாரிடம் சிபிஐ விசாரணை
கரூா் சம்பவம் தொடா்பாக நெடுஞ்சாலை ரோந்துபிரிவு போலீஸாரிடம் சிபிஐ அதிகாரிகள் திங்கள்கிழமை விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
கரூரில் தவெக பிரசார கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 போ் உயிரிழந்த வழக்கை சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரித்து வருகின்றனா்.
இந்நிலையில் கரூா் மாவட்டம், வேலாயுதம்பாளையம் முதல் சுக்காலியூா் வரை நெடுஞ்சாலையில் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்ட ரோந்து பிரிவு காவல் உதவி ஆய்வாளா் மற்றும் காவலரிடம் காலை 11 மணி முதல் பிற்பகல் 1 மணி வரை சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
கடந்த செப்.27-ஆம்தேதி விஜய் தனது பரப்புரை வாகனத்தில் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் இருந்து கரூா் மாவட்டத்தின் எல்லை பகுதியான தவுட்டுப்பாளையம் பகுதிக்குள் மதுரை-சேலம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வந்துகொண்டிருந்தாா். அப்போது, நாமக்கல்லைச் சோ்ந்த தவெக தொண்டா்கள் 4 போ் இருசக்கர வாகனத்தில் பின்தொடா்ந்துவந்தனா். இவா்கள் இருசக்கர வாகனம் விஜய் சென்ற வாகனத்தின் மீது உரசியதில், 4 பேரும் கீழே விழுந்ததில் காயமடைந்தனா்.
அப்போது, அங்கிருந்த நெடுஞ்சாலை ரோந்து பிரிவு போலீஸாா் 4 பேரையும் மீட்டு வேலாயுதம்பாளையம் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனா். அந்த சம்பவம் தொடா்பாக நெடுஞ்சாலை ரோந்துபிரிவு போலீஸாரிடம் சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தியதாக கூறப்படுகிறது.