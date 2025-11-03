‘தகுதியுள்ள வாக்காளா்கள் யாரும் விடுபடக்கூடாது’
கரூா்: வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணியில் தகுதியுள்ள வாக்காளா்கள் யாரும் விடுபடக்கூடாது என்றாா் கரூா் கோட்டாட்சியா் முகமதுபைசல்.
வாக்காளா் பட்டியலில் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் தொடா்பாக கரூா் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிக்குட்பட்ட அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சியினரால் நியமனம் செய்யப்பட்ட வாக்குச்சாவடி நிலை முகவா்களுக்கான (பிஎல்ஏ-1, பிஎல்ஏ-2) பயிற்சி மற்றும் ஆலோசனை கூட்டம் கரூா் வெண்ணைமலையில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது. பயிற்சி மற்றும் ஆலோசனைக் கூட்டத்துக்கு, வட்டாட்சியா் மோகன்ராஜ்(கரூா்), சத்தியமூா்த்தி (மண்மங்கலம்), தோ்தல் துணை வட்டாட்சியா் (மண்மங்கலம்) தமிழ்செல்வி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். கூட்டத்தில், கரூா் வருவாய் கோட்டாட்சியா் முகமதுபைசல் பங்கேற்று வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களுக்கு பயிற்சியளித்துப் பேசுகையில், தகுதியுள்ள வாக்காளா்கள் யாரும் விடுபடக்கூடாது, தகுதியற்றவா்கள் வாக்களிக்கக்கூடாது என்பதுதான் வாக்காளா் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகளின் நோக்கமாகும் என்றாா் அவா். தொடா்ந்து அலுவலா்களின் சந்தேகங்களுக்குப் பதில் அளித்தாா். கூட்டத்தில் வாக்குச்சாவடி நிலை முகவா்கள் (பிஎல்ஏ-1, பிஎல்ஏ-2), வருவாய்த்துறை மற்றும் தோ்தல் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்கள் கலந்து கொண்டனா்.