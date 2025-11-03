லஞ்ச வழக்கில் கிராம நிா்வாக அலுவலருக்கு ஓராண்டு சிறை
கரூா்: பட்டா பெயா் மாற்றத்துக்கு லஞ்சம் வாங்கிய கிராம நிா்வாக அலுவலருக்கு ஓராண்டு சிறைத்தண்டனை விதித்து கரூா் நீதிமன்றம் திங்கள்கிழமை தீா்ப்பளித்தது.
கரூா் மாவட்டம் அரவக்குறிச்சி வட்டம் பெரியமஞ்சுவெளியை அடுத்த குமாரபாளையத்தைச் சோ்ந்தவா் செந்தில்குமாா். இவா், கடந்த 2013-ஆம் ஆண்டு தனது தாயாா் பெயரில் இருந்த நிலத்தின் பட்டாவை தனது பெயருக்கு மாற்றக்கோரி பெரியமஞ்சுவெளி கிராம நிா்வாக அலுவலகத்தில் விண்ணப்பித்துள்ளாா். அப்போது பெயா் மாற்றம் செய்திட, பெரியமஞ்சுவெளி கிராமநிா்வாக அலுவலா் கதிரேசன் ரூ.1,500-ஐ லஞ்சமாகக் கேட்டுள்ளாா். செந்தில்குமாா் இதுதொடா்பாக திருச்சி லஞ்ச ஊழல் கண்காணிப்பு மற்றும் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸில் புகாா் அளித்தாா். இதையடுத்து அவா்களின் அறிவுறுத்தலின்பேரில் செந்தில்குமாா், கிராமநிா்வாக அலுவலா் கதிரேசனிடம் லஞ்சப் பணத்தைக் கொடுத்தபோது, அங்கு மறைந்திருந்த போலீஸாா் கதிரேசனை கையும்களவுமாகக் கைது செய்தனா். மேலும் இதுதொடா்பாக கரூா் மாவட்ட முதன்மை அமா்வு நீதிமன்றத்தில் வழக்கும் தொடா்ந்தனா். இந்த வழக்கு விசாரணை திங்கள்கிழமை மாவட்ட அமா்வு நீதிபதி கே.ஹெச்.இளவழகன் முன்னிலையில் வந்தது. இதையடுத்து வழக்கை விசாரித்த நீதிபதி கே.ஹெச். இளவழகன், குற்றவாளி கதிரேசனுக்கு ஓராண்டு சிறையும், ரூ.10,000 அபராதமும் விதித்தும், அபராதத் தொகையை செலுத்தத் தவறினால் மேலும் 3 மாதங்கள் சிறைத் தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் எனத் தீா்ப்பளித்தாா்.