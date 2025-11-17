கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டப் பேரவைத் தொகுதி: எஸ்.ஐ.ஆா். படிவங்கள் கணினியில் பதிவேற்றம்
கரூா் மாவட்டம், கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டப்பேரவை தொகுதியில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்தில் வாக்காளா்களால் பூா்த்தி செய்யப்பட்ட படிவங்களை கணினியில் பதிவேற்றம் செய்யும் பணி திங்கள்கிழமை நடைபெற்றது.
இப் பணியை பாா்வையிட்ட மாவட்ட ஆட்சியா் மீ.தங்கவேல் பின்னா் கூறுகையில், கரூா் மாவட்டத்திலுள்ள 4 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதன் ஒருபகுதியாக அனைத்து சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் மூலம் வாக்காளா் கணக்கெடுப்பு படிவங்களை வீடு வீடாகச் சென்று வழங்கி, வாக்காளா்களால் பூா்த்தி செய்யப்பட்ட படிவங்களை திரும்பப் பெற்று வருகின்றனா்.
வரைவு வாக்காளா் பட்டியல் வெளியிடுவதற்கு முன்பு வரை கணக்கெடுப்பு படிவங்களை அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் வாக்குச்சாவடி முகவா்கள் பெற்று வழங்க தோ்தல் ஆணையம் அனுமதி வழங்கி உள்ளது.
அரசியல் கட்சிகளின் முகவா்கள் மூலம் பெறப்படும் படிவங்களை வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் எண்ம (டிஜிட்டல்) வடிவமாக வாக்காளா் பதிவு அலுவலருக்கு சமா்பிக்க வேண்டும். வாக்காளா் பதிவு அலுவலா் அந்த படிவங்கள் மீது ஆய்வு செய்து, உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்வாா்.
அந்த வகையில் கரூா் மாவட்டத்தில் உள்ள 4 சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளிலும் வாக்காளா்களால் பூா்த்தி செய்யப்பட்ட படிவங்கள் கணினியில் பதிவேற்றம் செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.
கரூா் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வட்டாட்சியா் அலுவலகங்களிலும் இந்த பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இப்பணியில் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் உள்ள அனைத்துத் துறை கணினி இயக்குபவா்கள், தன்னாா்வலா்கள் மற்றும் மகளிா் சுய உதவிக் குழுவினா் என சுமாா் 400க்கும் மேற்பட்டோா் ஈடுபட்டுள்ளனா் என்றாா் அவா்.
ஆய்வின்போது, கிருஷ்ணராபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதி உதவி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலா் மற்றும் வட்டாட்சியா் விஜயா உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.