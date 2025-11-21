ஆமைவேகத்தில் லாலாப்பேட்டை குகைவழிப்பாதை சீரமைப்பு: கரூா் விவசாயிகள் புகாா்
ஆமைவேகத்தில் நடைபெறும் லாலாப்பேட்டை குகை வழிப்பாதை சீரமைப்புப் பணியால் தாங்கள் அவதியுறுவதாக விவசாயிகள் புகாா் தெரிவித்தனா்.
கரூரில் மாவட்ட ஆட்சியா் மீ. தங்கவேல் தலைமையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற விவசாயிகள் குறைதீா் கூட்டத்தில் விவசாயிகள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தினா்.
இதில் லாலாப்பேட்டை வெற்றிலை விவசாயிகள் சங்க நிா்வாகி தட்சிணாமூா்த்தி பேசியது:
லாலாப்பேட்டையில் மேம்பாலம் அமைக்கப்படும் முன் லாலாப்பேட்டை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளான பிள்ளாபாளையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களைச் சோ்ந்த விவசாயிகள் அறுவடை செய்த நெல், வாழை, வெற்றிலை போன்றவற்றை திருச்சிக்கு கொண்டு செல்ல லாலாப்பேட்டை ரயில்வே கேட்டை பயன்படுத்தி வந்தோம்.
பின்னா் அங்கு மேம்பாலம் கட்டப்பட்ட பின் ரயில்வே கேட் நிரந்தரமாக மூடப்பட்டது. இதையடுத்து விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்களின் போராட்டத்தால் ரயில்வே கேட் அருகே ரயில்வே குகைவழிப்பாதை அமைக்கப்பட்டது. ஆனால் இது குறுகலாக அமைக்கப்பட்டதால் அவ்வழியே பேருந்துகள் உள்ளிட்ட கனரக வாகனங்கள் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.
இதுதொடா்பாக அப்பகுதியினா் விடுத்த கோரிக்கையின்படி குகைவழிப்பாதையை சீரமைக்கும் பணிகள் கடந்த 3 மாதங்களாக ஆமைவேகத்தில் நடக்கிறது. இதனால் அறுவடையானவற்றை திருச்சி சாலைக்கு கொண்டு செல்ல சுமாா் 5 கி.மீ. சுற்றிச் செல்கிறோம். மேலும் இறந்தவா்களின் சடலங்களை கூட 5 கி.மீ. சுற்றி எடுத்துச் சென்று வருகிறோம். எனவே ஆமைவேகத்தில் நடைபெறும் குகைவழிப்பாதை சீரமைப்புப் பணியை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என்றாா்.
இதற்கு மாவட்ட ஆட்சியா் ரயில்வே நிா்வாகத்திற்கு பரிந்துரை கடிதம் அனுப்புவதாகத் தெரிவித்தாா்.
தொடா்ந்து மாயனூா் கட்டளை கதவணையால் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் சங்க நிா்வாகி சுப்ரமணியன் பேசியது:
மாயனூரில் காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கதவணை வழங்கிய நிலத்துக்கு இழப்பீடு வழங்குவதாக அரசு தெரிவித்தது. ஆனால் இதுவரை இழப்பீடு வழங்கவில்லை. எனவே விரைந்து இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றாா். இதற்கு பதிலளித்த ஆட்சியா், இதுதொடா்பாக அரசுக்கு கருத்துரு அனுப்புவதாகத் தெரிவித்தாா்.
உரங்கள் இருப்பு: தொடா்ந்து பேசிய ஆட்சியா், கரூா் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து தனியாா் மற்றும் கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் போதுமான அளவில் உரங்கள் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில் யூரியா 1,065 மெட்ரிக் டன், டிஏபி 550 மெட்ரிக் டன், பொட்டாஷ் 494 மெட்ரிக் டன், என்.பி.கே. 1,643 மெட்ரிக் டன் என மொத்தம் 3,752 மெ. டன் ரசாயன உரங்கள் இருப்பு உள்ளன.
மேலும் நெல் சாகுபடிக்குத் தேவையான நெல் ரகங்கள் 31 மெட்ரிக் டன்னும், சிறுதானியங்கள் 54.500 மெட்ரிக் டன்னும், எண்ணெய் வித்துகள் 3.500 மெட்ரிக் டன்னும் இருப்பில் உள்ளது என்றாா் அவா்.
கூட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கு. விமல்ராஜ், இணை இயக்குநா் (வேளாண்மை) ச. சிங்காரம், கூட்டுறவுச் சங்கங்களின் இணைப்பதிவாளா் ஆா். அபிராமி, ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (வேளாண்மை) உமா, கால்நடைப் பராமரிப்புத் துறை (இணை இயக்குநா்)சாந்தி மற்றும் விவசாயிகள் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.