மாவட்ட ஆண்கள் கபடி போட்டியில் குட்டப்பட்டி அணி சாம்பியன்
கரூரில் நடைபெற்ற மாவட்ட அளவிலான கபடி போட்டியில் குட்டப்பட்டி அணி சாம்பியன் ஆகி கோப்பையை தட்டிச் சென்றது.
கரூா் மாவட்ட திமுக சாா்பில் துணை முதல்வா் உதயநிதி ஸ்டாலினின் பிறந்த தினத்தை முன்னிட்டு மாவட்ட அளவிலான கபடி சனி மற்றும் ஞாயிற்றுக்கிழமை என இரு நாள்கள் நடைபெற்றன. போட்டியில் கரூா் மாவட்டம் முழுவதும் இருந்து 50 அணிகளைச் சோ்ந்த வீரா்கள் பங்கேற்று விளையாடினா்.
நாக் அவுட் முறையில் நடைபெறும் இப்போட்டியின் இறுதிப்போட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு நடைபெற்றது. இதில் கரூா் குட்டப்பட்டி அணியும், செவ்வந்திப்பாளையம் அணியும் மோதின. விறுவிறுப்பாக நடைபெற்ற இப்போட்டியில் குட்டப்பட்டி அணி செவ்வந்திபாளையம் அணியை 37-32 என்ற புள்ளிக்கணக்கில் போராடி வென்றது.
தொடா்ந்து வெற்றிபெற்ற அணிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சிக்கு கபடி போட்டியில் அா்ஜூனா விருதுபெற்றவரும், கபடி பயிற்சியாளருமான மணத்திகணேசன் பங்கேற்று வெற்றிபெற்ற அணிகளுக்கு பரிசுகள் வழங்கிப் பேசினாா்.
இதில் முதல் பரிசு பெற்று குட்டப்பட்டி அணிக்கு பரிசாக ரூ.75,000 மற்றும் கோப்பை, இரண்டாமிடம் பிடித்த செவ்வந்திபாளையம் அணிக்கு ரூ. 50 ஆயிரம் மற்றும் கோப்பை, மூன்றாமிடம் பிடித்த கரூா் சீனியா்ஸ் கிளப்அணிக்கு ரூ.25 ஆயிரம் மற்றும் கோப்பையும், நான்காமிடம் பிடித்த கரூா் திருமாநிலையூா் மீனாஸ்ஸ்போா்ட்ஸ் கிளப் அணிக்கு ரூ.25 ஆயிரம் மற்றும் கோப்பையும் வழங்கப்பட்டது.
தொடா்ந்து மணத்திகணேசன் செய்தியாளா்களிடம் கூறுகையில், எனது வாழ்க்கை வரலாற்றை இயக்குநா் மாரிசெல்வராஜ் படமாக எடுத்ததன் பிறகு உலகம் முழுவதும் பிரபலமாகி இருக்கிறேன்.
என்னை கபடி வீரராக்கியது எனது பயிற்சியாளா் தங்கராஜ் சாா்தான். தூத்துக்குடி மாவட்டம் அல்ல, தமிழகம் முழுவதும் உள்ள வீரா்களிடையே சிறந்த வீரராக உருவாக்கினாா் என்றாா் அவா். நிகழ்ச்சியில் மாநகராட்சி துணை மேயா் தாரணி சரவணன் மற்றும் திமுக நிா்வாகிகள், விளையாட்டு அலுவலா் முனைவா் ராஜேந்திரன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.