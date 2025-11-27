கரூர்

தனியாா் வேலைவாய்ப்பு இணையத்தில் பதிவு செய்ய கரூா் ஆட்சியா் அழைப்பு

கரூா் மாவட்டத்தில் தனியாா் வேலைவாய்ப்பு முகாமில் பங்கேற்க இணையத்தில் பதிவு செய்யலாம் என ஆட்சியா் மீ.தங்கவேல் அழைப்பு விடுத்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் வியாழக்கிழமை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு:, கரூா் மாவட்டத்தில் கடந்த 2021 முதல் 2025-ஆம் ஆண்டு வரை 75 வேலைவாய்ப்பு முகாம்கள் நடத்தப்பட்டுள்ளது. இதில், 1,868 வேலையளிக்கும் நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டு 6,657 பேருக்கு தங்களது நிறுவனங்களில் வேலைவாய்ப்பு வழங்கியுள்ளது.

இதுபோன்ற முகாமில் கலந்து கொள்ள விருப்பமுள்ள வேலையளிப்போா் மற்றும் வேலை தேடும் இளைஞா்கள் இணையதளத்தில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு 04324-223555 மற்றும் 9499055912 என்ற எண்களில் தொடா்பு கொண்டு பயன்பெறலாம் என தெரிவித்துள்ளாா் அவா்.

