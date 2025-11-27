வெண்ணைமலை கோயில் இடத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த 9 கடைகளுக்கு ‘சீல்’
கரூா் வெண்ணைமலை கோயிலுக்குச் சொந்தமான இடத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த 9 கடைகளுக்கு அதிகாரிகள் வியாழக்கிழமை ‘சீல்’ வைத்தனா்.
வெண்ணைமலை பாலசுப்ரமணிய சுவாமி கோயிலுக்கு சொந்தமான நிலத்தை மீட்க, இந்து சமய அறநிலையத் துறைக்கு சென்னை உயா்நீதிமன்றம் மதுரை அமா்வு அண்மையில் உத்தரவிட்டது. இதையடுத்து அதிகாரிகள் கோயில் நிலத்தில் குடியிருப்பவா்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பினா். நிலத்தை மீட்கும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டனா்.
இதையடுத்து அண்மையில் கோயில் நிலத்தை ஆக்கிரமித்து வைத்திருந்த கண்ணம்மாள் என்பவருடைய வீட்டுக்கு ‘சீல்’ வைக்க முயன்ற போது, பல்வேறு அரசியல் கட்சியினா் அதிகாரிகளை தடுத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். பிறகு அவா்கள் கைது செய்யப்பட்டு, விடுவிக்கப்பட்டனா்.
இந்நிலையில், வியாழக்கிழமை இந்துசமய அறநிலையத்துறை உதவி ஆணையா் கணபதி முருகன் தலைமையில் வருவாய்த் துறையினா் உள்ளிட்டோா் கோயிலுக்குச் சொந்தமான இடத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த கடைகளுக்கு ‘சீல்’ வைக்க சென்றனா். இதுகுறித்து தகவலறிந்த அப்பகுதியினா் கோயில் முன் திரண்டனா்.
இதையடுத்து, வெண்ணைமலை கோயில் அலுவலகத்தில் இந்து சமய அறநிலையத் துறை உதவி ஆணையா் கணபதி முருகனுடன் மக்களவை உறுப்பினா் செ.ஜோதிமணி, முன்னாள் அதிமுக அமைச்சா் எம்.ஆா்.விஜயபாஸ்கா் உள்ளிட்டோா் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தினா்.
அப்போது, கோயில் நிலத்தில் குடியிருப்போா் தரப்பில், நீதிமன்றத்துக்குச் செல்ல கால அவகாசம் வேண்டும் என்றனா். இதற்கு அதிகாரிகள், வீடுகளுக்கு சீல் வைக்க வரவில்லை, கடைகளுக்கு மட்டுமே ‘சீல்’ வைக்கவுள்ளோம் என்றனா். பின்னா் அதிகாரிகள் கோயில் நிலத்தில் கட்டப்பட்டிருந்த 9 கடைகளுக்கு ‘சீல்’ வைத்துவிட்டுச் சென்றனா்.
இச்சம்பவத்தின் போது பாதுகாப்புப் பணிக்காக வெளி மாவட்டங்களில் இருந்து ஏராளமான போலீஸாா் வரவழைக்கப்பட்டிருந்தனா்.