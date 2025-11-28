எஸ்ஐஆா் பணியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட 11 பேருக்கு கரூா் ஆட்சியா் பாராட்டு!
எஸ்ஐஆா் பணியில் சிறப்பாக செயல்பட்ட 11 வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியா் மீ.தங்கவேல் பரிசுகள் வழங்கி பாராட்டினாா்.
கரூா் மாவட்டத்தில் வாக்காளா் பட்டியல் சிறப்புத் தீவிர திருத்தம் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இப்பணிகளை சிறப்பாக செய்த அரவக்குறிச்சி பேரவைத் தொகுதிகுள்பட்ட 7 வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள், கிருஷ்ணராயபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதிகளுக்குள்பட்ட 2 வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் மற்றும் குளித்தலை பேரவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட 2 வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்கள் என மொத்தம் 11 பாராட்டு விழா மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
விழாவில், மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், ஆட்சியருமான மீ.தங்கவேல் தலைமை வகித்து, சிறப்பாக செயல்பட்ட வாக்குச்சாவடி நிலை அலுவலா்களுக்கு சால்வை அணிவித்து பரிசுகளை வழங்கி பாராட்டினாா்.
இந்நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் கு.விமல்ராஜ், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (பொது) யுரேகா, கலால் உதவி ஆணையா் முருகேசன், அரவக்குறிச்சி வட்டாட்சியா் பிரபாகரன் உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.