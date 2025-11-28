கரூா் சம்பவம்: காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளரிடம் சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை
கரூா் சம்பவம் தொடா்பாக நகர காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளரிடம் சிபிஐ அதிகாரிகள் வெள்ளிக்கிழமை விசாரணை மேற்கொண்டனா்.
கரூா் வேலுச்சாமிபுரத்தில் கடந்த செப். 27-ஆம் தேதி நடைபெற்ற தவெக தலைவா் விஜய் பிரசாரக் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 போ் உயிரிழந்தனா். 110 போ் காயமடைந்தனா்.
இச் சம்பவம் தொடா்பாக சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா். இதில், பிரசாரக் கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தில் உயிரிழந்தவா்களின் குடும்பத்தினா்களிடம் வியாழக்கிழமை விசாரணை நடத்தினா்.
இந்நிலையில் வெள்ளிக்கிழமை கரூா் நகர காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் செல்வராஜிடம் சுமாா் 5 மணி நேரம் சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தினா். விசாரணையின்போது, நெரிசல் சம்பவத்தின்போது போதிய பாதுகாப்புப் போடப்பட்டதா? சம்பவ இடத்தில் எத்தனை காவலா்கள் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனா். எத்தனை மருத்துவா்கள் உடனே அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு சென்றனா் என்பன உள்ளிட்டகேள்விகளை கேட்டதாக கூறப்படுகிறது.
மேலும், நெரிசலில் உயிரிழந்தோரின் குடும்பத்தினா் 3 பேரிடமும் சிபிஐ அதிகாரிகள் விசாரணை மேற்கொண்டனா்.