டிஎன்பிஎல் சாா்பில் பொன்னியாக்கவுண்டன்புதூரில் நடமாடும் இலவச மருத்துவ முகாம்
டிஎன்பிஎல் ஆலையின் சாா்பில் பொன்னியாக்கவுண்டன் புதூரில் வெள்ளிக்கிழமை இலவச மருத்து முகாம் நடைபெற்றது.
கரூா் மாவட்டம், புகழூா் காகித ஆலை மற்றும் கோவை ராயல்கோ் மருத்துவமனை ஆகிய ஆலையைச் சுற்றியுள்ள கிராமங்களில் வசிப்பவா்களுக்காக இலவச மருத்துவம் வழங்கும் வகையில் நடமாடும் இலவச மருத்துவ முகாம் கடந்த பிப்.21-ம்தேதி ஆலையின் தலைவா் மற்றும் மேலாண்மை இயக்குநா், முனைவா் சந்தீப் சக்சேனாவால் துவக்கி வைக்கப்பட்டது.
சுமாா் 50 கிராமங்கள் பயன்பெறும் வகையில் துவக்கி வைக்கப்பட்ட இந்த முகாமின் 50-வது முகாம் வெள்ளிக்கிழமை பொன்னியாக்கவுண்டன்புதூரில் நடைபெற்றது. முகாமில் சா்க்கரை அளவு, ரத்த அழுத்தம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பரிசோதனைகள் நடைபெற்றது.
தொடா்ந்து நோயாளிகளுக்கு மருந்து, மாத்திரைகள் வழங்கப்பட்டன. தொடா்ந்து ஆலை அதிகாரி ஒருவா் கூறுகையில், இதுவரை நடைபெற்ற 50 முகாம்களில் சுமாா் 8,199 பொதுமக்கள் பயன்பெற்றுள்ளனா் என்றாா் அவா்.