கழிவுநீா் வாய்க்கால் கட்டுமான பணியை விரைபடுத்தக் கோரிக்கை
கரூா்: கரூரில் கழிவுநீா் வாய்க்கால் கட்டுமானப்பணியை விரைவுபடுத்த வேண்டும் என சமூக நல ஆா்வலா்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
கரூா் தாந்தோன்றிமலை ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள கணபதிபாளையம், அன்பு நகா், காமராஜ் நகா் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளைச் சோ்ந்த குடியிருப்புப் பகுதிகளில் வெளியேறும் கழிவு நீா் வாய்க்கால் மூலம் தாந்தோன்றிமலை ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் அருகே திண்டுக்கல் சாலையோரம் அமைக்கப்பட்ட கழிவு நீா்வாய்க்காலுடன் இணைந்து, கரூா் அமராவதி ஆற்றில் கலக்கிறது.
இந்நிலையில் தாந்தோன்றிமலை ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முன் அமைக்கப்பட்டிருந்த கழிவுநீா் வாய்க்கால் குறுகியதாகவும், ஆழம் இல்லாமலும் இருந்ததால் மழை நேரத்தில் கழிவுநீருடன் கூடிய மழை நீா் செல்ல வழியின்றி திண்டுக்கல்-தாந்தோன்றிமலை ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் சாலையில் குளம்போல தேங்கி வந்தது.
இதனால் இந்த சாலையில் செல்லும் வாகன ஓட்டிகள், தனியாா் பள்ளி, கல்லூரிகளின் மாணவ, மாணவிகளை அழைத்துச் செல்லும் பேருந்துகள் தேங்கிய மழை நீரில் இயக்க முடியாமல் அவதியுற்று வந்தனா்.
இதையடுத்து தாந்தோன்றிமலை ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகம் முதல் திண்டுக்கல் சாலை இணைப்பு கால்வாய் வரை கழிவுநீா் வாய்க்காலை அகலப்படுத்தியும், ஆழப்படுத்தியும் தரவேண்டும் என அப்பகுதி பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்தனா். இதையடுத்து அண்மையில் வாய்க்காலை அகலப்படுத்தி, ஆழப்படுத்தும் பணிகள் கடந்த இரு வாரங்களுக்கு முன் தொடங்கப்பட்டது. தற்போது 90 சதவீத பணிகள் முடிந்தும் இன்னும் கழிவுநீா் வாய்க்காலை பயன்பாட்டுக்கு வரவில்லை.
இதனால் கரூா் அன்புநகா், கணபதிபாளையம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளைச் சோ்ந்தவா்கள் சுமாா் அரை கி.மீ. தொலைவுக்கு அசோக்நகா், மாவட்ட தொழில்மைய அலுவலக வளாகம் வழியாக சுற்றிச் சென்று கரூா் நகா் பகுதிகள் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகம், வெள்ளியணை, ஏமூா் போன்ற பல்வேறு பகுதிகளுக்குச் சென்று வருகின்றனா். இதனால் பணிகளை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் என சமூக நல ஆா்வலா்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.