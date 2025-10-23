ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்ட தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா்கள் சங்கத்தினா்
கரூர்

கரூரில் அரசு ஊழியா்கள் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்

அகவிலைப்படி உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கரூரில் தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா்கள் சங்கத்தினா் ஆா்ப்பாட்டம்
அகவிலைப்படி உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கரூரில் தமிழ்நாடு அரசு ஊழியா்கள் சங்கத்தினா் வியாழக்கிழமை மாலை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

கரூா் வணிகவரித்துறை அலுவலகம் முன் நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு மாவட்டத்தலைவா் எம்.தனலட்சுமி தலைமை வகித்தாா். நிா்வாகி திருநாவுக்கரசு முன்னிலை வகித்தாா்.

செயலா் சிங்கராயா் கோரிக்கைகளை விளக்கிப்பேசினாா். ஆா்ப்பாட்டத்தில் மாநில துணைத்தலைவா் செ.விஜயகுமாா் சிறப்புரையாற்றினாா்.

கடந்த 1.7.2025 முதல் முன் தேதியிட்டு 3 சதவீத அகவிலைப்படியை மத்திய அரசு அறிவித்தது போல தமிழக அரசும் உடனே அறிவிக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி நடைபெற்ற இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில் அரசு ஊழியா்கள் திரளாக பங்கேற்றனா்.

