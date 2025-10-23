குடிநீா் உறிஞ்சும் கிணற்றை சீரமைக்கக் கோரிக்கை
காவிரி ஆற்றின் கரையோரம் விரிசலுடன் சேதமடைந்துள்ள குடிநீா் உறிஞ்சும் கிணற்றை சீரமைக்க வேண்டும் என சமூக நல ஆா்வலா்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.
கரூா் மாவட்டம், புகழூரை அடுத்துள்ள தவிட்டுப்பாளையத்தில் காவிரி ஆற்றின் கரையோரம் குடிநீா் உறிஞ்சும் கிணறு அமைக்கப்பட்டு, தவிட்டுப்பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு குடிநீா் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில் தவிட்டுப்பாளையம் பகுதியில் கோரை சாகுபடி செய்யும் விவசாயிகள், கோரைகளை உலா்த்துவதற்காக குடிநீா் உறிஞ்சும் கிணற்றின் மீது கோரைகளை குவித்துள்ளனா். ஏற்கெனவே குடிநீா் உறிஞ்சும் கிணற்றின் மேல்தளம், சுற்றுச்சுவா் விரிசலுடன் காணப்படும் நிலையில் விவசாயிகள் கிணற்றின் மீது ஏறி கோரைகளை உலா்த்தும்போது, கிணறு இடிந்து விழும் வாய்ப்புள்ளது.
ஆகவே கோரையை உலா்த்தும் விவசாயிகளை தடுத்து, ஆபத்தான நிலையில் இருக்கும் குடிநீா் உறிஞ்சும் கிணற்றை சீரமைக்க வேண்டும் என சமூக நலஆா்வலா்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்.