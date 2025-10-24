வயல்களில் மழைநீா் தேங்காமல் இருக்க வடிகால் வசதிகளை ஏற்படுத்த வேண்டும் விவசாயிகளுக்கு கரூா் ஆட்சியா் அறிவுரை
கரூா், அக்.24: விவசாயிகள் வயல்களில் மழைநீா் தேங்காமல் இருக்க வடிகால் வசதியை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்றாா் மாவட்ட ஆட்சியா் மீ.தங்கவேல்.
கரூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக கூட்டரங்கில் விவசாயிகள் குறைதீா்க்கும் நாள் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியா் தலைமையில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்றது.
கூட்டத்தில் ஆட்சியா் பேசுகையில்,
விவசாயிகளின் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்காக தமிழக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது.
கரூா் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து தனியாா் மற்றும் கூட்டுறவுச் சங்கங்களில் போதுமான அளவில் உரங்கள் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளன. அந்த வகையில், யூரியா 709 மெட்ரிக் டன்னும், டிஏபி 512 மெட்ரிக் டன்னும், பொட்டாஷ் 551 மெட்ரிக் டன்னும், என்.பி.கே. 1, 206 மெட்ரிக் டன்னும் என மொத்தம் 2,978 மெ.டன் ரசாயன உரங்கள் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளன.
வடகிழக்கு பருவமழை நாள்களில் விவசாயிகள் தங்களுடைய வயல்களில் மழைநீா் தேங்காமல் இருக்க உடனடியாக வடிகால் வசதியை ஏற்படுத்தி, நீரை வெளியேற்றி வோ்ப்பகுதிக்கு காற்றோட்டம் கிடைக்கச் செய்ய வேண்டும். பயிா்களில் நோய்த் தாக்குதலைத் தடுக்க, ஈரப்பதத்தால் ஏற்படும் பூஞ்சான் தாக்குதலைக் கட்டுப்படுத்த வேளாண் அலுவலா்களின் அறிவுரைப்படி பூஞ்சான் உயிரியல் கொல்லி மருந்துகளைப் பயன்படுத்தலாம்.
மழைக்காலங்களில் ரசாயன உரம் இடுதல், பூச்சி மருந்து தெளித்தல், களைக்கொல்லி இடுதல் போன்றவற்றைத் தவிா்க்க வேண்டும். மழை நின்ற பிறகு, போதிய சூரிய வெளிச்சம் தென்பட்டால், ஊட்டச்சத்துப் பற்றாக்குறையை நிவா்த்தி செய்ய வேளாண் துறையின் பரிந்துரைப்படி இலை வழி உரங்களைத் தெளிக்கலாம் என்றாா் அவா்.
கூட்டத்தில் மாவட்ட வருவாய் அலுவலா்கள் ம.கண்ணன், கு. விமல்ராஜ் (நிலமெடுப்பு), குளித்தலை சாா்-ஆட்சியா் தி.சுவாதிஸ்ரீ, வேளாண் இணை இயக்குநா் ச.சிங்காரம், மாவட்ட ஆட்சியரின் நோ்முக உதவியாளா் (வேளாண்மை) உமா உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.