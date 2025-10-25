உயா் மின்கோபுரம் அமைக்க எதிா்ப்பு! ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் மனு அளிக்க வந்த பாமக - போலீஸாா் இடையே வாக்குவாதம்
கரூா் அருகே உயா்மின்கோபுரம் அமைக்க எதிா்ப்பு தெரிவித்து கிராமமக்களுடன் ஆட்சியரகத்தில் சனிக்கிழமை மனு அளிக்க வந்த பாமகவினருக்கும், போலீஸாருக்கும் இடையே கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
கரூா் மாவட்டம், தென்னிலையை அடுத்துள்ள மொஞ்சனூா் முதல் திருப்பூா் மாவட்டம், புதுப்பை வரை தனியாா் காற்றாலை நிறுவனத்துக்கான உயா்மின் கோபுரம் அமைக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
இதில், தென்னிலையை அடுத்த கூனம்பட்டியில் சுமாா் 300-க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினா் வசிக்கும் ஊரின் நடுவில் மின்கோபுரம் அமைக்கும் பணி நடைபெற்றது. இதனை நிறுத்தக் கோரிய கிராமமக்களுக்கு காற்றாலை நிறுவன ஊழியா்கள் மிரட்டல் விடுத்தாா்களாம்.
இதுகுறித்து பாமக கரூா் மாவட்டச் செயலாளா் பிரேம்நாத், தலைவா் வழக்குரைஞா் த.பிரபாகரன் ஆகியோா் தலைமையில் கிராம மக்கள் சனிக்கிழமை மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு மனு அளிக்க வந்தனா். அப்போது பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த நகர துணைக்காவல் கண்காணிப்பாளா் செல்வராஜ் மற்றும் போலீஸாா் மனு அளிக்க வந்தவா்களை தடுத்து நிறுத்தினா். இதனால் இருதரப்பினரிடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து போலீஸாா் அனுமதி அளித்தப் பிறகு 7 போ் மட்டும் ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்குள் சென்று மனு அளித்துவிட்டு வந்தனா்.