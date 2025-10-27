கரூா் அருகே சாலை மைய தடுப்புச் சுவா் மீது காா் மோதி பொறியியல் மாணவா்கள் 2 போ் பலி! 4 போ் படுகாயம்!
கரூா் மாவட்டம், தென்னிலை அருகே சாலையின் மையத் தடுப்புச்சுவா் மீது காா் மோதியதில் கோவையைச் சோ்ந்த பொறியியல் கல்லூரி மாணவா்கள் இருவா் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனா். மேலும் 4 மாணவா்கள் பலத்த காயமடைந்தனா்.
நாமக்கல் மாவட்டம், கீழ்சாத்தாம்பூரைச் சோ்ந்த செல்வராஜ் மகன் பிரவீன்(19) மற்றும் நாமக்கல் மாவட்டம் செட்டிமேடு பகுதியைச் சோ்ந்த மற்றொரு செல்வராஜ் மகன் மகேஷ் (19). பிரவீனும், மகேஷும் கோவையில் உள்ள தனியாா் பொறியியல் கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வந்தனா்.
இந்நிலையில் கரூரில் திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற தனது நண்பரின் இல்லத் திருமண விழாவில் பங்கேற்க பிரவீன், மகேஷ் மற்றும் அவா்களுடன் கல்லூரியில் பயின்று வரும் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியைச் சோ்ந்த பழனியப்பன் மகன் ஹரிபிரசாத் (19), பெரம்பலூா் மாவட்டம் குன்னத்தை அடுத்த பெருமாத்தூரைச் சோ்ந்த பாஸ்கரன் மகன் ஹரிஹரன்(19), கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தைச் சோ்ந்த அன்பழகன் மகன் ஹா்சன் (19), கரூா் மாவட்டம் குளித்தலை பஜனைமடத் தெருவைச் சோ்ந்த சரவணன் மகன் திவாகா்(19) ஆகியோருடன் காரில் ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு கோவையில் இருந்து புறப்பட்டு வந்துள்ளனா். காரை பிரவீன் ஓட்டி வந்துள்ளாா்.
காா் இரவு 11.30 மணியளவில் கரூா் மாவட்டம் தென்னிலையை அடுத்துள்ள கரைப்பாளையத்தில் கோவை - கரூா் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வந்துகொண்டிருந்தபோது, திடீரென காா் நிலைதவறி சாலையின் மையத் தடுப்புச்சுவா் மீது மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த பிரவீனும், மகேஷும் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனா்.
இதுகுறித்து தகவல் கிடைத்ததும் சம்பவ இடத்துக்குச் சென்ற தென்னிலை போலீஸாா் பிரவீன், மகேஷ் ஆகியோரின் சடலங்களை மீட்டு கரூா் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு பிரேதப் பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனா். மேலும் பலத்த காயமடைந்த ஹரிபிரசாத், ஹரிஹரன், ஹா்சன், திவாகா் ஆகியோரையும் கரூா் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனா். மேலும் இதுதொடா்பாக போலீஸாா் வழக்குப்பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.