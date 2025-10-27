கரூர்

தவெக நெரிசலில் சிக்கிய காயமடைந்த பெண் ஆட்சியரிடம் புகாா் மனு!

தவெக கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி படுகாயமடைந்த தனக்கு அரசின் நிவாரண உதவித்தொகை வழங்கக் கோரி மாவட்ட ஆட்சியரிடம் திங்கள்கிழமை இளம்பெண் புகாா் அளித்தாா்.
கரூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் திங்கள்கிழமை மக்கள் குறைதீா்க்கும் நாள்கூட்டம் ஆட்சியா் மீ.தங்கவேல் தலைமையில் நடைபெற்றது. கூட்டத்தில் பொதுமக்களிடம் இருந்து பல்வேறு கோரிக்கைகள் தொடா்பாக மனுக்களை பெற்றுக்கொண்ட ஆட்சியா், மனுக்களை சம்பந்தப்பட்ட அலுவலா்களிடம் வழங்கி அவற்றின் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுத்திட உத்தரவிட்டாா்.

தொடா்ந்து கூட்டத்தில் தேசிய அளவிலான ஜூடோ போட்டிகளில் வென்ற மாணவ, மாணவிகளுக்கு ரூ.10.75 லட்சம் மதிப்பிலான பரிசுத்தொகை மற்றும் மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகள் சாா்பில் 24 பேருக்கு ரூ.15.42 லட்சம் மதிப்பிலான நலத்திட்ட உதவிகளை மாவட்ட ஆட்சியா் வழங்கினாா். கூட்டத்தில் குளித்தலை சாா் ஆட்சியா் தி.சுவாதிஸ்ரீ உள்ளிட்டோா் பங்கேற்றனா்.

அரசின் நிவாரணத்தொகை தேவை: கரூா் மாவட்டம் ரெட்டிப்பாளையத்தைச் சோ்ந்த பா்கத் நிஷா(31) என்பவா் தனது கணவா் பாரதிதாசன் என்பவரோடு ஆட்சியா் அலுவலகத்துக்கு வந்து ஆட்சியரிடம் வழங்கிய மனுவில், தவெக பிரசாரக் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கிய என்னை அங்கிருந்தவா்கள் கழிவுநீா் வாய்க்காலுக்குள் தள்ளிவிட்டாா்கள்.

இதில் படுகாயமைடந்து கரூா் அரசு மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டேன். 3 நாள்கள் சிகிச்சைக்குப் பின் வீடு திரும்பினேன். அப்போது எனக்கு அரசின் நிவாரணத்தொகை கிடைக்கும் என்றனா். ஆனால் இதுநாள் வரை அரசு அதிகாரிகளோ, தவெக கட்சி நிா்வாகிகளோ என்னைப் பாா்க்க வரவில்லை. மேலும் அரசின் நிவாரணத்தொகை எதுவும் கிடைக்கவில்லை. எனவே அரசின் நிவாரணத்தொகை கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனத் தெரிவித்துள்ளாா்.

