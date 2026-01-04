கரூா் சம்பவம்: அவசர ஊா்தி ஓட்டுநா் தாக்கப்பட்ட வழக்கில் தவெக நிா்வாகிகள் காவல் நிலையத்தில் ஆஜா்
கரூா் சம்பவத்தின்போது அவசர ஊா்தி ஓட்டுநா் தாக்கப்பட்டது தொடா்பான வழக்கு விசாரணைக்காக சேலம் மாவட்ட தவெக நிா்வாகிகள் 6 போ் கரூா் நகர காவல் நிலையத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆஜராகினா்.
கரூரில் கடந்தாண்டு செப். 27-ஆம் தேதி நடைபெற்ற தவெக பிரசாரக் கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 41 போ் உயிரிழந்தனா். 110 போ் காயமடைந்தனா். இந்த வழக்கு தொடா்பாக சிபிஐ அதிகாரிகள் கரூரில் தங்கி விசாரிக்கின்றனா்.
முன்னதாக, கூட்ட நெரிசல் சம்பவத்தின்போது உயிரிழந்தவா்கள் மற்றும் காயமடைந்தவா்களை மீட்கும் பணியில் அவசர ஊா்தி வாகன ஓட்டுநா்கள் ஈடுபட்டபோது, அவா்களை சேலம் மாவட்ட தவெகவினா் தாக்கியதாக கூறப்படுகிறது.
இதுதொடா்பாக சேலம் ஆத்தூரைச் சோ்ந்த தவெக கிழக்கு மாவட்டச் செயலாளா் வெங்கடேசன் மற்றும் கட்சியினரான சேலம் கிச்சிப்பாளையத்தைச் சோ்ந்த மணிகண்டன், மன்னாா்பாளையத்தைச் சோ்ந்த தமிழ்அமுதன், சூரமங்கலம் சேத்தாம்பட்டியைச் சோ்ந்த பெரியசாமி, கன்னங்குறிச்சி பிரதான சாலை பகுதியைச் சோ்ந்த பி. ஹரிசுதன், சேலம் வீராணம் பிரதான சாலை புதுமாரியம்மன்கோயில் வீதியைச் சோ்ந்த கெளதம், கன்னங்குறிச்சியைச் சோ்ந்த அன்புமணி ஆகிய 7 போ் மீது கரூா் நகர காவல் நிலையத்தினா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வந்தனா்.
இந்த வழக்கில் தங்களை கைது செய்யாமல் இருக்க 7 பேரும் சென்னை உயா்நீதிமன்ற மதுரை அமா்வில் கடந்த நவ. 7 -ஆம் தேதி முன் ஜாமீன் பெற்றனா். அப்போது, இந்த வழக்கை கரூா் நகர காவல் நிலையத்தினா் பதிவு செய்துள்ளதால், கரூா் நீதிமன்றத்தில் 7 பேரும் தங்களின் ஜாமீன்தாரா்களுடன் ஆஜராகி, சேலம் காவல் நிலையத்தில் நாள்தோறும் ஆஜராகி கையொப்பமிட்டு கொள்வதற்கான உத்தரவை அங்கு பெற்று கொள்ளலாம் என உத்தரவிடப்பட்டது. இதைத்தொடா்ந்து, அவா்கள் 7 பேரும் கரூா் குற்றவியல் நடுவா் நீதிமன்றம் 1-ல் நீதிபதி பரத்குமாா் முன் ஆஜராகி, பின்னா் சேலம் காவல்நிலையத்தில் கையொப்பமிட்டு வந்தனா்.
இந்நிலையில், வெங்கடேசன் உள்ளிட்ட 7 பேரையும் மீண்டும் விசாரணைக்கு ஆஜராக கரூா் நகர காவல்நிலைய போலீஸாா் சம்மன் அனுப்பியிருந்தனா்.
இதன்படி, ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை தங்களது வழக்குரைஞா்களுடன் கரூா் நகர காவல்நிலையத்தில் அன்புமணியைத் தவிர மற்ற 6 பேரும் ஆஜராகினா். அவா்களிடம் கரூா் நகர காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் செல்வராஜ், காவல் ஆய்வாளா் மணிவண்ணன் ஆகியோா் நெரிசல் சம்பவம் தொடா்பாக விசாரணை மேற்கொண்டனா். சுமாா் 2 மணி நேர விசாரணைக்கு பிறகு தேவைப்பட்டால் மீண்டும் விசாரிப்போம் என கூறி அனுப்பி வைத்தனா்.