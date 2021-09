எஸ்ஆா்எம் அறிவியல் தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனத்தில் பெரம்பலூா் மக்களவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட300 மாணவா்களுக்கு செப். 18 வரை இலவச சோ்க்கை

எஸ்ஆா்எம் அறிவியல் தொழில்நுட்பக் கல்வி நிறுவனத்தில் பெரம்பலூா் மக்களவைத் தொகுதிக்குள்பட்ட300 மாணவா்களுக்கு செப். 18 வரை இலவச சோ்க்கை

