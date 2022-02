பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில்மக்கள் நீதி மய்யம் மாவட்டச் செயலா் உள்பட 9 போ் கட்சியிலிருந்து விலகல்

பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில்மக்கள் நீதி மய்யம் மாவட்டச் செயலா் உள்பட 9 போ் கட்சியிலிருந்து விலகல்

Published on : 25th February 2022