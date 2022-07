தனலட்சுமி சீனிவாசன் பொறியியல் கல்லூரியில் பயோ மெடிக்கல் பாடப் பிரிவில் சோ்ந்தமாணவா்களுக்கு பணி நியமன ஆணை

தனலட்சுமி சீனிவாசன் பொறியியல் கல்லூரியில் பயோ மெடிக்கல் பாடப் பிரிவில் சோ்ந்தமாணவா்களுக்கு பணி நியமன ஆணை

By DIN | Published On : 28th July 2022 11:13 PM | Last Updated : 28th July 2022 11:13 PM | அ+அ அ- |