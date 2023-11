உழவா் பாதுகாப்புத் திட்டத்தின் கீழ் 3 ஆண்டுகளில் 9 ஆயிரம் விவசாயிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகள்: பெரம்பலூா் ஆட்சியா் தகவல்

By DIN | Published On : 25th November 2023 12:00 AM | Last Updated : 25th November 2023 12:00 AM | அ+அ அ- |