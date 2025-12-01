அரசுப் பள்ளிக்கு புதிய கட்டடம் கோரி முன்னாள் மாணவா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
பெரம்பலூா் அருகே இடிந்து விழும் நிலையிலுள்ள அரசு ஆதிதிராவிடா் நலத் தொடக்கப் பள்ளிக் கட்டடத்தை இடித்துவிட்டு, புதிய கட்டடம் கட்டித் தரக் கோரி முன்னாள் மாணவா்கள் திங்கள்கிழமை ஆட்சியரகம் எதிரே ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
பெரம்பலூா் மாவட்டம், களரம்பட்டி கிராமத்தில் அரசு ஆதிதிராவிடா் நலத்துறை சாா்பில் செயல்பட்டு வரும் தொடக்கப் பள்ளியானது கடந்த 75 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு கட்டப்பட்ட 2 ஓட்டு கட்டடங்களில் செயல்பட்டு வருகிறது.
இங்கு, களரம்பட்டி உள்பட சுற்றுப்புற பகுதிகளைச் சோ்ந்த 200-க்கும் மேற்பட்ட மாணவா்கள் கல்வி பயின்று வருகின்றனா். பள்ளிக் கட்டடம் பழுதடைந்து, ஓடுகள் உடைந்து விழுந்துக்கொண்டிருப்பதால் குழந்தைகளின் பாதுகாப்பு கருதி, பெற்றோா்கள் மாற்றுப் பள்ளியில் சோ்ப்பதால் மாணவா்களின் எண்ணிக்கை குறையத் தொடங்கியுள்ளது.
இந்த நிலையில், தற்போது பெய்த மழையின் காரணமாக கட்டடத்தின் மீது வேயப்பட்டிருந்த ஓடுகள் உடைந்து அதிகளவில் மழைநீா் கொட்டத் தொடங்கியதால், அதன் மீது தாா்பாய்கள் மற்றும் விளம்பர பதாகைகளைக் கொண்டு மூடியுள்ளனா். இக் கட்டடத்தை அகற்றிவிட்டு, புதிய கட்டடம் கட்டித் தர வேண்டும் என முன்னாள் மாணவா்கள் மற்றும் கிராம பொது மக்கள் சாா்பில் பலமுறை கோரிக்கை விடுத்தும், கல்வித்துறை அலுவலா்கள் எவ்வித நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ளவில்லை எனக் கூறப்படுகிறது.
இதையடுத்து, முன்னாள் மாணவா்கள் சிலா் அந்தக் கட்டடத்தில் இடிந்து விழுந்த ஓடுகளை தலையில் சுமந்தவாறு, மாணவா்களின் நலனை கருத்தில்கொண்டு புதிய கட்டடம் கட்டித் தர வலியுறுத்தி, மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் எதிரே திங்கள்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
இதைத் தொடா்ந்து, அங்கு பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீஸாா் அவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை மேற்கொண்டு, மாவட்ட ஆட்சியரிடம் அனுப்பிவைத்தனா். பின்னா், கோரிக்கைகள் அடங்கிய மனுவை மாவட்ட ஆட்சியா் ந. மிருணாளினியிடம் அளித்த இளைஞா்கள் கலைந்துசென்றனா்.