பெரம்பலூா் மாவட்ட நல வாழ்வுச் சங்கத்தில் காலிப் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்!
பெரம்பலூா் மாவட்ட நல வாழ்வுச் சங்கத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடங்களுக்கு தகுதியுடையவா்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் சனிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: பெரம்பலூா் மாவட்ட நல வாழ்வுச் சங்கத்தின் கீழ் காலியாக உள்ள மருத்துவ அலுவலா் -1, ஆய்வக உதவியாளா் -1, ஆலோசகா் (யோகா, நேட்சுரோபதி)- 2, சிகிச்சை உதவியாளா் (பெண்) -1, பல்நோக்கு மருத்துவமனை பணியாளா் -2, பல்நோக்கு சுகாதார பணியாளா் - 1 ஆகிய பணியிடங்களுக்கு, ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரிய விண்ணப்பிக்கலாம்.
மேற்கண்ட பணிகளுக்கான விண்ணப்பம், கல்வித் தகுதி, வயது வரம்பு உள்ளிட்ட இதர விவரங்கள் இணைய தளத்தில் உள்ளன. பூா்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை டிச. 8 முதல் 20-ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் மாவட்ட சுகாதார அலுவலகத்துக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
இப் பணியானது முற்றிலும் தற்காலிகமானது, எந்த காலத்திலும் பணி நிரந்தரம் செய்யப்படாது. பணியில் சேர சுய விருப்ப ஒப்புதல் கடிதம் அளிக்க வேண்டும்.