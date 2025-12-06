வேளாண் அறிவியல் மையத்தில் உலக மண் தினம்
பெரம்பலூா் மாவட்டம், வாலிகண்டபுரத்தில் உள்ள வேளாண் அறிவியல் மையத்தில், உலக மண் தினம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந் நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை வகித்து முதுநிலை விஞ்ஞானி இரா. வசந்தகுமாா் பேசியதாவது: ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிச. 5-ஆம் தேதி உலக மண்வள தினம் உலகளவில் கொண்டாடப்படுகிறது. நிலம் மனித வாழ்க்கையின் அடிப்படை ஆதாரமாகவும், நிலையான விவசாயத்துக்கு அடிப்படையாகவும் விளங்குகிறது. நிலத்தின் ஊட்டச்சத்து நிலை, உயிரியல் செயல்பாடு, கரிமப் பொருள் குறைவு, அதிக ரசாயனப் பயன்பாட்டால் மண்ணின் தன்மையில் மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளதை தவிா்க்க, விவசாயிகள் விழிப்புணா்வு பெற வேண்டும் என்றாா் அவா்.
தொடா்ந்து, வேளாண்மை அறிவியல் நிலைய மண் பரிசோதகா் ந. சதீஷ்குமாா், விவசாயிகள் மண் பரிசோதனை செய்யும் முறை, மண்வள அட்டையை புரிந்துகொள்வதன் அவசியம், மண் ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க உரம் தயாரிப்பு முறைகள், தரிசு நிலங்களில் பசுந்தாள் உரப்பயிா்களை பயன்படுத்தும் தொழில்நுட்ப நுணுக்கம் குறித்து விவசாயிகளுக்கு விளக்க உரையாற்றினாா்.
இதில், வாலிகண்டபுரம் உள்பட பல்வேறு பகுதிகளைச் சோ்ந்த சுமாா் 50-க்கும் மேற்பட்ட விவசாயிகளும், வேளாண் கல்லூரி மாணவா்களும் பங்கேற்றனா்.