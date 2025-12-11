பெரம்பலூரில் மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் சரிபாா்ப்பு பணி
இந்திய தோ்தல் ஆணையத்தின் உத்தரவுப்படி, மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின் முதல்நிலை சரிபாா்ப்பு பணி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை பொதுத்தோ்தலை முன்னிட்டு, மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின் முதல் நிலை சரிபாா்ப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள இந்திய தோ்தல் ஆணையம் உத்தரவிட்டுள்ளது. அதன்படி, பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்திலுள்ள மின்னணு வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்களின் மத்திய காப்பறையில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகளின் முன்னிலையில், முதல்நிலை சரிபாா்ப்பு பணியை மாவட்ட தோ்தல் அலுவலரும், மாவட்ட ஆட்சியருமான ந. மிருணாளினி வியாழக்கிழமை தொடங்கிவைத்து பாா்வையிட்டாா்.
பெரம்பலூா் மாவட்டத்தில் கடந்த 2024-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மக்களவை பொதுத்தோ்தலின் போது பயன்படுத்தப்பட்ட 898 கட்டுப்பாட்டுக் கருவிகள், 1,472 வாக்குப் பதிவு கருவிகள், 910 வாக்குப்பதிவு சரிபாா்ப்புக் கருவிகள் மற்றும் இந்திய தோ்தல் ஆணையத்தால் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை பொதுத்தோ்தல் 2026-ஐ முன்னிட்டு பெரம்பலூா் மாவட்டத்துக்கு, பெங்களூா் பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்திடமிருந்து ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட 100 கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், 120 வாக்குப்பதிவை சரிபாா்க்கும் கருவிகள் என மொத்தம் 998 கட்டுப்பாட்டு கருவிகள், 1,472 வாக்குப் பதிவு கருவிகள், 1,030 வாக்குப்பதிவை சரிபாா்க்கும் கருவிகளை, இந்திய தோ்தல் ஆணையத்தால் நியமிக்கப்பட்டுள்ள பாரத் எலக்ட்ரானிக்ஸ் நிறுவனத்தின் 5 பொறியாளா்களால் முதல் நிலை சரிபாா்ப்பு பணிக்கு உள்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
மேற்பாா்வையாளா் ஆா். பன்னீா்செல்வம் மேற்பாா்வையில், அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகளின் முன்னிலையில், மேற்கண்ட இயந்திரங்களின் முதல்நிலை சரிபாா்த்தல் மேற்கொள்ளப்பட்டு, தோ்ந்தெடுக்கப்படும் இயந்திரங்கள் தோ்தல் பணிக்கு பயன்படுத்தப்பட உள்ளது.
இந்நிகழ்ச்சியின்போது, மாவட்ட வருவாய் அலுவலா் க. கண்ணன், பெரம்பலூா் வருவாய் கோட்டாட்சியா் மு. அனிதா, தோ்தல் பிரிவு வட்டாட்சியா் அருளானந்தம் உள்பட அங்கீகரிக்கப்பட்ட அரசியல் கட்சிகளின் பிரதிநிதிகள் கலந்துகொண்டனா்.