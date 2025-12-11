மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகள்
பெரம்பலூா் ஆட்சியரக வளாகத்திலுள்ள புரட்சித் தலைவா் டாக்டா் எம்.ஜி.ஆா் விளையாட்டு மைதானத்தில், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான விளையாட்டுப் போட்டிகள் வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சாா்பில், நடத்தப்பட்ட இப் போட்டிகளை, மாவட்ட ஆட்சியா் ந. மிருணாளினி தொடங்கிவைத்து பாா்வையிட்டாா்.
இதில் செவித்திறன், பாா்வைத்திறன், கடுமையாக உடல் மற்றும் கால்கள், கைகள் பாதிக்கப்பட்டோா், அறிவுசாா் குறையுடையோா் ஆகிய பிரிவினருக்கு, 12 - 14 வயது வரை, 15 - 17 வயது வரை, 17 வயதுக்கு மேற்பட்டவா்கள் என தனித்தனி பிரிவுகளில் ஓட்டப் பந்தயம், நீளம் தாண்டுதல், குண்டு எறிதல், தட்டு எறிதல், மூன்று சக்கர வண்டி ஓட்டப்போட்டி, கிரிக்கெட் பந்து எறிதல், தடைதாண்டி ஓடுதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான போட்டிகள் நடைபெற்றன.
கடுமையாக உடல் மற்றும் கால்கள் பாதிக்கப்பட்டவா்கள், உதவி உபகரணங்களின் உதவியுடன் நடக்க இயன்றவா்களுக்கு, காலிப்பா் மற்றும் கால்தாங்கி உதவியுடன் நடப்பவா்களுக்கு 50 மீட்டா் நடைப்போட்டி, 150 மீட்டா் மூன்று சக்கர வண்டி ஓட்டப்போட்டி, 100 மீட்டா் சக்கர நாற்காலி ஓட்டப்போட்டிகளும், அனைத்து வகை மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஓட்டப் பந்தயமும் நடைபெற்றது.
இப் போட்டிகளில், கௌதமபுத்தா் காது கேளாதோருக்கான சிறப்பு உயா்நிலைப் பள்ளி, அன்பகம், வளா்பிறை மற்றும் ஆதி ஆகிய அறிவுசாா் குறையுடையோருக்கான சிறப்புப் பள்ளி, இந்தோ அறக்கட்டளை காது கேளாத குழந்தைகளுக்கான ஆரம்ப கால பயிற்சி மைய குழந்தைகள், தந்தை ஹேன்ஸ் ரோவா் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகள், அரசுப் பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் என சுமாா் 250 மாற்றுத்திறனாளிகள் பங்கேற்று தங்களது திறமைகளை வெளிப்படுத்தினா்.
இந்நிகழ்ச்சியில், மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலா் வ. சீனிவாசன், மாவட்ட விளையாட்டு மற்றும் இளைஞா் நலன் அலுவலா் இரா. பொற்கொடி, மாற்றுத்திறனாளிகள் நலச் சங்க பொறுப்பாளா்கள் ராமலிங்கம், ரவி, கலைச்செல்வன் உள்பட அரசுப் பள்ளி உடற்கல்வி ஆசிரியா்கள் பலா் கலந்துகொண்டனா்.