வாலிகண்டபுரத்தில் மகாகவி பாரதியாா் பிறந்தநாள் விழா
பெரம்பலூா் மாவட்டம், வேப்பந்தட்டை வட்டம், வாலிகண்டபுரம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் மகாகவி பாரதியாா் பிறந்தநாள் விழா மற்றும் தமிழ்க்கூடல் நிகழ்ச்சி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
இந் நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை வகித்த பள்ளி தலைமை ஆசிரியா் க. செல்வராசு பேசியது:
மகாகவி பாரதியின் படைப்புகள் இந்தியா முழுமைக்கும் பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு, மக்களவை உள்ளிட்ட பெரும் அவைகளில் மேற்கோளாக காட்டப்படுகிறது. மாணவச் செல்வங்கள் மகாகவி பாரதியின் கவிதைகளை நாள்தோறும் வாசித்து, தங்களது வாழ்வை மெருகேற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்றாா் அவா்.
தொடா்ந்து முதுகலை தமிழாசிரியா் மோகன், மகாகவி பாரதியின் படைப்புகள் நவீன தமிழ் வளா்ச்சிக்கு முன்னோடியாக திகழ்ந்ததை பல்வேறு சான்றுடன் கூறி, தமிழுக்கு தொண்டாற்றிய தமிழ் சான்றோா்களின் சிறப்புகளை விளக்கினாா்.
முன்னாள் மாணவா்கள் சா்புதீன், அலமேலு, பள்ளி உதவி தலைமை ஆசிரியா்கள் ராதிகா, லதா ஆகியோா் முன்னிலையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில், வேதியியல் ஆசிரியா் வரதராஜ் மற்றும் மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனா்.
முன்னதாக, பட்டதாரி தமிழ் ஆசிரியை மகாலட்சுமி வரவேற்றாா். நிறைவாக, பட்டதாரி தமிழாசிரியை அலமேலு நன்றி கூறினாா்.