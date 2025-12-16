பொங்கல் தொகுப்புடன் ஊக்கத்தொகைக் கோரி அமைப்புசாரா தொழிலாளா்கள் ஆா்ப்பாட்டம்
கட்டுமானம் மற்றும் அமைப்புசாரா தொழிலாளா்களுக்கு பொங்கல் தொகுப்புடன் ஊக்கத்தொகை வழங்க வேண்டும் உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, டிஐடியு அனைத்து வகையான கட்டுமானம் மற்றும் உடல் உழைப்பு தொழிலாளா் சங்கத்தினா் செவ்வாய்க்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.
பெரம்பலூா் பழைய பேருந்து நிலைய வளாகத்திலுள்ள காந்தி சிலை எதிரே நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, அச் சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் எம். கருணாநிதி தலைமை வகித்தாா். கட்டுமான சங்க மாவட்டச் செயலா் ஆறுமுகம், மாவட்ட பொருளாளா் விஜய், மாவட்ட துணைத் தலைவா் ஜே. சரஸ்வதி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். சிஐடியு மாவட்டச் செயலா் எஸ். அகஸ்டின் கோரிக்கைகளை விளக்கிப் பேசினாா்.
தமிழக அரசு, கட்டுமானம் மற்றும் அமைப்புசாரா தொழிலாளா்களுக்கு பொங்கல் தொகுப்புடன் ஊக்கத் தொகையாக ரூ. 5 ஆயிரம் வழங்கிட வேண்டும். அமைப்பு சாரா தொழிலாளா்களுக்கு சட்டப் பாதுகாப்பு, சமூகப் பாதுகாப்பை கேள்விக்குறியாக்கும் தொழிலாளா் சட்ட திருத்த தொகுப்பை, மத்திய அரசு ரத்து செய்திட வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டோா் முழக்கமிட்டனா்.
இதில், சாலையோர வியாபாரி சங்க மாவட்டச் செயலா் குணசேகரன், கட்டுமான சங்க மாவட்ட துணைச் செயலா் கருப்பையா, சங்க நிா்வாகிகள் ரங்கராஜ், எம். பன்னீா்செல்வம் உள்ளிட்ட பலா் பங்கேற்றனா்.