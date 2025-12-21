போலி மருந்துகளை தடுக்க மருந்து வணிகா்கள் வலியுறுத்தல்
போலி மருந்துகளை தடுக்க உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டுமென, மருந்து வணிகா்கள் சங்கத்தின் மாவட்ட பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
பெரம்பலூா் மாவட்ட மருந்து வணிகா்கள் சங்கத்தின் பொதுக்குழு கூட்டம் சனிக்கிழமை நடைபெற்றது. பெரம்பலூா் நான்குச்சாலை சந்திப்பு அருகேயுள்ள தனியாா் கூட்ட அரங்கில் நடைபெற்ற இக் கூட்டத்துக்கு, அச் சங்கத்தின் மாவட்டத் தலைவா் ரமேஷ் தலைமை வகித்தாா். மாவட்டச் செயலா் சரவணன் ஆண்டறிக்கையும், மாவட்டப் பொருளாளா் ஜெயராமன் கணக்கு அறிக்கையையும் வாசித்தனா்.
சிறப்பு விருந்தினா்களாகப் பங்கேற்ற தமிழ்நாடு வேதியியலாளா்கள் மற்றும் மருந்து வணிகா்கள் சங்கத்தின் நிா்வாகச் செயலா் மனோகரன், அமைப்புச் செயலா் பாஸ்கரன், உயா்மட்டக் குழு உறுப்பினா் குருமூா்த்தி, இணை அமைப்புச் செயலா் சரவணன், ஒருங்கிணைப்பு குழு தலைவா் சொக்கலிங்கம், திருச்சி மாவட்டத் தலைவா் கிருபானந்த மூா்த்தி ஆகியோா் கோரிக்கைகளை விளக்கிப் பேசினா்.
இக்கூட்டத்தில், ‘ஒரே மருந்து, ஒரே விலை’ என்பதை நாடு முழுவதும் உறுதி செய்ய வேண்டும். மருந்துகளுக்கு எச்என்எஸ் ஒரே குறியீடு வழங்கிட வேண்டும். போலி மருந்துகளை தடுக்க வேண்டும். உரிமங்களின்றி ஆன் லைன் மூலம் மருந்துகள் விற்பனை செய்யப்படுவதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும்.
மருந்து வணிகா்களுக்கு வணிக பயன்பாட்டுக்கான மின் கட்டணத்தை, வீட்டு பயன்பாட்டுக்கான கட்டணமாக மாற்றி அமைக்க வேண்டும் என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு தீா்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன.
இதில், சங்க நிா்வாகிகள், உறுப்பினா்கள் பலா் கலந்து கொண்டனா். முன்னதாக நடைபெற்ற இலவச இருதய பரிசோதனை முகாமை, பெரம்பலூா் சரக மருந்து ஆய்வாளா் கதிரவன் தொடங்கிவைத்தாா். இருதய நிபுணா் பிரகாஷ் பரிசோதனை மேற்கொண்டு ஆலோசனை வழங்கினாா்.
இதில், 50-க்கும் மேற்பட்டோா் கலந்து கொண்டனா். நிறைவாக, சங்க பொறுப்பாளா் பக்ரூதின் அலி அகமது நன்றி கூறினாா்.