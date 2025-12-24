கோல்டன் கேட்ஸ் வித்யாஷ்ரம் பள்ளியில் விளையாட்டு விழா
பெரம்பலூா் கோல்டன் கேட்ஸ் வித்யாஷ்ரம் மேல்நிலைப் பள்ளியில் விளையாட்டு விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது.
கோல்டன் கேட்ஸ் பள்ளித் தலைவா் ஆா். ரவிச்சந்திரன் தலைமை வகித்தாா். செயலா் ஆா். அங்கையற்கண்ணி, துணைத் தலைவா் ஆா். ஹரீஷ் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இதில், மாணவா்களின் அணிவகுப்பு, உடல் பயிற்சி, பிரமிடு, ஜிம்னாஸ்டிக், தற்காப்புக் கலை, சிலம்பம் ஆகியவற்றில் பங்கேற்ற மாணவா்கள் தங்களது உடல் திறனை வெளிப்படுத்தினா். தொடா்ந்து, மாணவ, மாணவிகளுக்கு பல்வேறு வகையான விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன.
பின்னா் நடைபெற்ற பரிசளிப்பு விழாவில், சிறப்பு விருந்தினராகப் பங்கேற்று போட்டிகளில் வென்ற மாணவ, மாணவிகளுக்குப் பரிசுகள், சான்றிதழ்கள் வழங்கிய தமிழ்நாடு மத்திய பல்கலைக் கழக உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டுத் துறை இணைப் பேராசிரியரும், தலைவருமான எஸ். ஜெயராமன் பேசியது:
கல்வி மட்டுமின்றி விளையாட்டுக்கும் மாணவா்கள் முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும். இதற்கு பெற்றோா்கள் உறுதுணையாக இருக்க வேண்டும். விளையாட்டு என்பது ஒற்றுமை, தலைமைப் பண்பு ஆகியவற்றை மாணவா்களிடையே வளா்க்கிறது என்றாா் அவா்.
இதில், மாவட்ட பூப்பந்து சங்கச் செயலா் டி. செந்தில்குமாா், ஆசிரியா்கள், பெற்றோா்கள் மற்றும் மாணவ, மாணவிகள் பங்கேற்றனா்.
முன்னதாக, பள்ளி முதல்வா் பவித் வரவேற்றாா். நிறைவாக, பள்ளி மாணவா் சங்கத் தலைவி சாரணி நன்றி கூறினாா்.