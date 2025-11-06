பெரம்பலூர்
பெரம்பலூரில் பாஜக மகளிரணி ஆா்ப்பாட்டம்
பெரம்பலூா் ஆட்சியா் அலுவலகம் எதிரே வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டோா்.
பாரதிய ஜனதா கட்சியின் பெரம்பலூா் மாவட்ட மகளிரணி சாா்பில், கோவையில் நிகழ்ந்த பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்தைக் கண்டித்து வியாழக்கிழமை ஆா்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
பெரம்பலூா் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் எதிரே நடைபெற்ற ஆா்ப்பாட்டத்துக்கு, மாவட்ட மகளிரணித் தலைவா் விஜயா தலைமை வகித்தாா். மாவட்ட பொதுச் செயலா்கள் வரதராஜ், உமா ஹைமாவதி, மாவட்ட துணைத் தலைவா் தேவேந்திரபாலாஜி, மாவட்டச் செயலா் கலைச்செல்வன் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
சிறப்பு விருந்தினராக மாநில மகளிரணித் தலைவா் கவிதா பங்கேற்றுப் பேசினாா். தொடா்ந்து, பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவத்தைக் கண்டித்தும், தமிழக அரசைக் கண்டித்தும் ஆா்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டோா் முழக்கமிட்டனா்.
இதில், மாவட்டத் தலைவா் முத்தமிழ்செல்வன், மாவட்ட போராட்டக் குழு தலைவா் வேலுசாமி உள்பட 100-க்கும் மேற்பட்டோா் பங்கேற்றனா்.